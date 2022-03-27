В ООН создали комиссию по расследованию военных преступлений в Украине

Председатель Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас создал международную независимую Комиссию, которая будет расследовать военные преступления в Украине. Об этом сообщили в ООН.

Эрик Месе из Норвегии, Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии назначены независимыми членами комиссии. Возглавит ее Месе. Это бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший президент Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии.

Им нужно будет «собрать, объединить и проанализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, а также систематически регистрировать и хранить всю информацию».