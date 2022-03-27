Украина поворачивает против российской армии дроны-чайки США наш комментарий
Война в Украине является вторым в истории вооруженным конфликтом, в котором массово применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Пионером в деле их эффективного применения на поле боя является Азербайджан – в ходе 44-дневной войны в Карабахе ударные беспилотники турецкого и израильского производства сыграли ключевую роль в уничтожении армянской военной техники.
Этой теме посвящена аналитическая статья, опубликованная в британском издании The Conversation, в которой, в частности, рассказывается о роли БПЛА, сыгранной в героической обороне Украины.
В статье отмечается, что еще до российского вторжения, многие международные эксперты предполагали, что Россия будет использовать свою флотилию дронов-убийц, чего, за редкими исключениями, не произошло. В отличие от Украины, армия которой умело использует турецкие беспилотники Bayraktar TB2, являющиеся по сути дистанционно управляемыми самолетами, вооруженными ракетами, которые доказали свою высокую эффективность в ходе войны в Карабахе.
Украина вскоре получит из США барражирующие беспилотники, а кроме того, как пишет обозреватель The Conversation, в последней партии американской военной помощи для ВСУ было 100 боеприпасов AeroVironment Switchblade, представляющего собой дрон размером с чайку, подготовка к взлету которого составляет всего две минуты. По сути, это портативная наземная станция управления, которая позволяет использовать её многочисленные бортовые камеры для определения местоположения цели.
Switchblade особенно полезен для украинских сил самообороны, поскольку позволяет им наносить удары по целям, расположенным в глубоком тылу противника – по штабам, скоплениям техники, подразделениям снабжения, а также по дальнобойной российской артиллерии, обстреливающей украинские города.
Что же касается российской армии в Украине, то она несколько раз применила в боях новые беспилотники КУБ, но не использовала БПЛА в массовом порядке из-за недоверия генералитета к этому виду вооружения.
Как бы то ни было, военный успех Азербайджана в ходе 44-дневной войны, который, по сути, задал новые стандарты, подтолкнул армии многих стран к переосмыслению своих военных доктрин.
Обозреватель The Conversation напоминает, что в первые же дни войны в Карабахе армянская армия потеряла десятки установок ПВО, главным образом, из-за поражающих действий турецких и израильских БПЛА. Подавив противовоздушную оборону противника, азербайджанские дроны переключились на уничтожение танков, боевых машин, артиллерии и грузовиков, перевозивших боеприпасы и подкрепления. И уже на завершающей стадии последовала серия ударов дронов-камикадзе по позициям армянской пехоты и складам с боеприпасами.
Анализируя преимущества беспилотников, The Conversation пишет, что главным достоинством БПЛА особенно малого и среднего класса, является их дешевизна и простота в эксплуатации. Ударные дроны малого и среднего класса представляют собой своеобразные летающие платформы для использования высокоточных средств поражения и весьма продвинутых инструментов наблюдения и разведки.
Второе преимущество дронов – это отсутствие пилота. Управляют ими операторы, которые находятся в десятках, сотнях и даже тысячах километров от фронта, что позволяет затрачивать на производство БПЛА минимальные средства, а также сводить на нет политические риски от их потерь. Ибо если потеря беспилотника и болезненна, то только с точки зрения цены.
И, наконец, третье преимущество БПЛА – это возможность осуществлять многочасовые разведывательно-корректировочные миссии. Беспилотники с турбореактивными двигателями, которые летают на сравнительно небольшой скорости (меньше 200 км/ч), чрезвычайно экономичны и потребляют минимум топлива.
Таким образом, резюмирует The Conversation, 44-дневная война в Карабахе стала первым крупномасштабным сражением в истории, в котором основные задачи, решаемые обычно традиционной авиацией – разведка, целеуказание, нанесение ударов по технике, позициям и резервам – выполнили беспилотники.
И это не просто замена одного вида авиатехники на другой, а решающий поворот в давно наметившейся революции военного дела.