Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 08:39

Война в Украине является вторым в истории вооруженным конфликтом, в котором массово применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Пионером в деле их эффективного применения на поле боя является Азербайджан – в ходе 44-дневной войны в Карабахе ударные беспилотники турецкого и израильского производства сыграли ключевую роль в уничтожении армянской военной техники. Этой теме посвящена аналитическая статья, опубликованная в британском издании The Conversation, в которой, в частности, рассказывается о роли БПЛА, сыгранной в героической обороне Украины.

В статье отмечается, что еще до российского вторжения, многие международные эксперты предполагали, что Россия будет использовать свою флотилию дронов-убийц, чего, за редкими исключениями, не произошло. В отличие от Украины, армия которой умело использует турецкие беспилотники Bayraktar TB2, являющиеся по сути дистанционно управляемыми самолетами, вооруженными ракетами, которые доказали свою высокую эффективность в ходе войны в Карабахе. Украина вскоре получит из США барражирующие беспилотники, а кроме того, как пишет обозреватель The Conversation, в последней партии американской военной помощи для ВСУ было 100 боеприпасов AeroVironment Switchblade, представляющего собой дрон размером с чайку, подготовка к взлету которого составляет всего две минуты. По сути, это портативная наземная станция управления, которая позволяет использовать её многочисленные бортовые камеры для определения местоположения цели. Switchblade особенно полезен для украинских сил самообороны, поскольку позволяет им наносить удары по целям, расположенным в глубоком тылу противника – по штабам, скоплениям техники, подразделениям снабжения, а также по дальнобойной российской артиллерии, обстреливающей украинские города. Что же касается российской армии в Украине, то она несколько раз применила в боях новые беспилотники КУБ, но не использовала БПЛА в массовом порядке из-за недоверия генералитета к этому виду вооружения.