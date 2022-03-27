Россия отобрала квартиру Зеленского

В список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших «киевский режим и нацизм». Список будет готов на этой неделе, вслед за этим соответствующее решение должен принять крымский парламент.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», - сказал собеседник агентства.