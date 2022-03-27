Китай может торговать с Россией за рубли или юани, но не будет мид кнр
Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом сообщило МИД КНР агентству ТАСС в четверг, 31 марта.
В ходе разговора корреспондент агентства спросил, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями.
«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», - ответил представитель китайского внешнеполитического ведомства.
По его словам, использование собственных национальных денежных единиц в процессе регулярного торгово-экономического взаимодействия «может позволить избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты».
При этом в ведомстве сообщили, что «по различным соображениям» Китай будет осуществлять расчеты и в валюте других стран.