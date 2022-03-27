Китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Об этом сообщило МИД КНР агентству ТАСС в четверг, 31 марта.

В ходе разговора корреспондент агентства спросил, готов ли Китай оплачивать поставляемые Россией энергоносители не американскими долларами, а рублями или юанями.

«При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», - ответил представитель китайского внешнеполитического ведомства.