Несколько дней назад мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе за время осады погибло пять тысяч человек, среди них 210 детей. С тех пор количество жертв только возросло. До блокады успели выбраться 140 тысяч жителей, после ее начала – еще 150 тысяч. Около 150-170 тысяч человек остаются под обстрелами, авиационными и артиллерийскими налетами.

Чрезвычайные обстоятельства порой сближают те стороны, которые в обычных обстоятельствах не очень дружат. Турция, Греция и Франция вместе с Международным комитетом Красного Креста пытались осуществить гуманитарную миссию по вывозу из осажденного Мариуполя гражданского населения.

Детали гуманитарной операции по вывозу из Мариуполя оставшихся жителей и снабжением продуктами и медикаментами тех, кто решит остаться, были обсуждены руководителями трех стран, а министр иностранных дел Греции Никос Дендиас даже вызвался лично сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь. Все предыдущие попытки вывоза людей либо были безуспешными, либо крайне небезопасными, и заканчивались ранением и гибелью людей, включая детей.

Эммануэль Макрон, единственный из международных лидеров, который постоянно осуществляет контакт с российским президентом, во вторник вечером обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь осуществить гуманитарную миссию, подготовленную тремя странами и Красным Крестом, однако получил ответ, что российская сторона согласится на это только в случае, если украинские защитники Мариуполя сложат оружие. Тем самым мирные жители превращены Кремлем в заложников, жизнь или смерть которых зависит от сдачи украинских солдат.

Полк «Азов», который уже месяц в полном окружении отбивает атаки противника, однако не намерен сдаваться. По словам Владимира Зеленского во время пресс-конференции для российских независимых СМИ, он предлагал им, в случае осознанной необходимости, самим принять решение о сложении оружия, но азовцы ответили, что они не могут оставить своих раненых и убитых товарищей, потому будут биться до конца.

Это очень контрастирует с положением вещей в российской армии, которая бросает своих раненых и убитых, а трупы погибших остаются невостребованными даже их родственниками. Президент Украины не находил слов, чтобы описать свое отношение к происходящему: «Слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так не поступают… Это я вам говорю как президент страны, воюющей с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим, то, что они делают…Но это же не скот!.. Страшно, потому что когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно».

Апеллировать к чувствам того, кто развязал войну, в которой каждый день гибнут дети, видимо, бесполезное дело. К сожалению, это означает, что новых многочисленных смертей не избежать.