Литва включила Россию, Беларусь и четыре сепаратистских режима в список враждебных государств

Правительство Литвы утвердило список враждебных государств, на основании которого можно будет исключать компании, относящиеся к этим странам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними контракты. Об этом сообщила пресс-служба кабмина балтийской республики.

Список включает Россию, отдельно указан Крым, Беларусь, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию.

«До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок», - говорится в заявлении министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Указано, что этот список будет действовать до введения в стране чрезвычайного положения, а также в иных подобных случаях.