Россия устанавливает дипломатические отношения с талибами: аккредитован первый дипломат

«В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», - сказал он в четверг на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (Китай).

Первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет Интерфакс.

По мнению министра, несмотря на «нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву».

Вместе с тем, как отметил Лавров, «основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность». Он подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.