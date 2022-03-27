В Кремле назвали сроки референдума по вхождению Южной Осетии в состав России

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Об этом в четверг, 31 марта, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы «президента» республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят. После выборов, приведения к присяге «президента», он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени – май-июнь», - сказал он ТАСС.

Водолацкий отметил, что вхождение в состав РФ является мечтой многих жителей республики с 2008 года.

Днем ранее «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.