США планируют выпускать на рынок 1 млн баррелей нефти в день в течение нескольких месяцев

Президент США Джо Байден изучает возможность выпуска на рынок 1 млн баррелей нефти в день в течение нескольких месяцев. Таким образом администрация Белого дома рассчитывает снизить цены на топливо, подскочившие на фоне войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, обсуждаемый в Белом доме план предполагает высвобождение около 1 млн баррелей в день из стратегического нефтяного резерва США в ближайшие месяцы. Ожидается, что Байден объявит об этом в четверг, 31 марта, во время выступления по ценам на газ.

В прошлом месяце Байден объявил о скоординированном выпуске нефти из американских стратегических резервов совместно с другими странами. Президент США также выпустил около 60 миллионов баррелей в ноябре прошлого года, чтобы сдержать рост нефтяных котировок.