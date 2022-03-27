Российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) сделал очередное интересное заявление об атмосфере в российской армии.

«К сожалению, я имею информацию о том, что во многих частях и подразделениях российской армии, узнав, что их отправляют воевать в Украину, очень многие контрактники сказали «нет», «я разрываю контракт», - сказал Стрелков в эфире одной из передач.

Он отметил, что российские солдаты не бояться увольняться, так как им нечего терять: «Это лучше, чем дезертирство. Даже когда военнослужащие совершают военные преступления, их за это не могут привлекать к ответственности, так как «войны нет», а это значит законы военного времени не работают».