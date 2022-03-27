В США пока не готовы говорить о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Джо Байден не намерен принимать решений, которые привели бы к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сообщает "Голос Америки".

"Когда президент решает, что именно отправить в Украину, он учитывает два момента", - сказала она.

По словам Бедингфилд, "первое - это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским Вооруженным силам".