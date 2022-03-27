В пригородах Киева ожидаются ожесточенные бои

«Российские военные продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни там ожидаются ожесточенные бои». Об этом написало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары все еще продолжаются.

«Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города», - говорится в заявлении ведомства.