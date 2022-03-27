Американское оружие уже в Украине
Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Об этом сообщил на брифинге 30 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет korrespondent.net.
По его словам, часть военной помощи, которой предусмотрены поставки около 30 грузов, уже поступила в Украину.
"Материалы поступают в регион ежедневно, включая последние 24 часа", - отметил Кирби.
США обеспечивают украинцев оружием, в котором они больше всего нуждаются, в частности, противотанковыми и противовоздушными системами.
Как заявил Кирби, ударные беспилотники Switchblade, ранее обещанные Украине, начнут поставлять "относительно скоро".