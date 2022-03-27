Американское оружие уже в Украине

Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Об этом сообщил на брифинге 30 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет korrespondent.net.

По его словам, часть военной помощи, которой предусмотрены поставки около 30 грузов, уже поступила в Украину.

"Материалы поступают в регион ежедневно, включая последние 24 часа", - отметил Кирби.