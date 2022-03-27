Российские спецслужбы работают над созданием «Херсонской народной республики»
На территории Херсонской области заметили психологов Федеральной службы безопасности России, которые прибыли для создания «Херсонской народной республики», сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Отмечается, что сотрудники спецслужб проводят «разъяснительные работы» с жителями области. Их цель создать в Херсонской области «ХНР».
В Генштабе подчеркнули, что информационное сопровождение осуществляется путем демонстрации видеосюжетов с подставными лицами.