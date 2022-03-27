В Киргизии пройдут военные учения: испытают "Байрактары"

В Иссык-Кульской области Киргизии на базе учебного центра "Эдельвейс" министерства обороны проходят специальные тактические учения "Калкан-2022" ("Щит-2022"). В ходе учений будут применены ударные беспилотники "Байрактар ТБ-2", находящиеся на вооружении Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ). Об этом пишет "Интерфакс".

За ходом учений наблюдает президент страны Садыр Жапаров. Основной целью учений, в которых принимают участие подразделения ГКНБ, Минобороны, МЧС и МВД, является отработка слаженности действий силовых структур Киригизии по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы.