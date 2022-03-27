Вооруженные силы Украины отбили три села на Херсонщине близ Кривого Рога. Информацией о победах ВСУ поделился глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook.

По словам Лукашука, Вооруженным силам Украины удалось освободить Орлово, Заградовку и Кочубеевку. Все три села находятся примерно в 50 километрах на юг от Кривого Рога. О том, как проходила операция по установлению контроля в указанных населенных пунктах, не уточняется.

Он также отчитался о прошедшей ночи в Днепропетровской области: обстрелов не было, ситуация в громадах спокойная, а кордоны региона надежно защищены силами ВСУ, Нацгвардии и Теробороны.