Ильхам Алиев принял главу ОБСЕ новость дополняется
В четверг, 31 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рауном.
Новость дополняется.
В четверг, 31 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рауном.
Новость дополняется.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.