Ильхам Алиев принял главу ОБСЕ новость дополняется

В четверг, 31 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рауном.

Новость дополняется.