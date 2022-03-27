Очередное вооруженное нападение в Израиле

Утром в четверг, 31 марта, вооруженный ножом палестинский араб напал на людей на автобусной остановке у перекрестка Неве Даниэль в Гуш-Эционе (недалеко от поселения Элазар). Об этом сообщает detaly.co.il. Злоумышленнику удалось ударить ножом 28-летнего мужчину, после чего он был «нейтрализован» находившимися на остановке людьми. Нападавший тяжело ранен.

Вызванная бригада Службы скорой помощи (МАДА) после оказания пострадавшему помощи на месте доставила его в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме, где врачи охарактеризовали его ранение как средней степени тяжести.

За несколько часов до этого израильские военные окружили здание в центре палестинского города Дженин и одноименного лагеря беженцев, где, по данным разведки, находились подозреваемые в террористической деятельности. На месте начались ожесточенные столкновения – местные активисты атаковали солдат. Палестинские боевики открыли по ним огонь, началась перестрелка. Ранен солдат ЦАХАЛа. С палестинской стороны также сообщили о раненых.

Накануне в Израиле были зафиксированы массовые попытки терактов. Задержания террористов происходили в Нетании, Иерусалиме, Тель-Авиве, Сдероте и Тверии.