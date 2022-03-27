Россия заявила о задержании высокопоставленного сотрудника СБУ
Росгвардия сообщила о задержании в Киевской области сотрудника Службы безопасности Украины, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских формирований на территории северо-западных районов Киевской области.
При досмотре места проживания задержанного было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АКМС, а также свыше 240 патронов различного калибра.