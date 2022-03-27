Госкомиссия опубликовала имена азербайджанцев, пропавших без вести на высоте Фаррух

«На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по определению мест захоронения и эксгумации останков азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой карабахской войны». Об этом говорится в заявлении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Ранее стало известно, что в ходе очередных работ 28 марта на высоте Фаррух (Ходжалинский район) были обнаружены останки, принадлежащие нескольким людям.

«Учитывая, что во время первой карабахской войны за данную высоту шли тяжелые бои и она была оккупирована армянскими вооруженными формированиями, предполагается, что найденные останки принадлежат погибшим азербайджанским военным. Найденные останки будут отправлены на соответствующую экспертизу», - отметили в ведомстве.