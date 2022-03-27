Госкомиссия опубликовала имена азербайджанцев, пропавших без вести на высоте Фаррух
«На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по определению мест захоронения и эксгумации останков азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой карабахской войны». Об этом говорится в заявлении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Ранее стало известно, что в ходе очередных работ 28 марта на высоте Фаррух (Ходжалинский район) были обнаружены останки, принадлежащие нескольким людям.
«Учитывая, что во время первой карабахской войны за данную высоту шли тяжелые бои и она была оккупирована армянскими вооруженными формированиями, предполагается, что найденные останки принадлежат погибшим азербайджанским военным. Найденные останки будут отправлены на соответствующую экспертизу», - отметили в ведомстве.
В сообщении также говорится, что имена и фамилии 62 человек, пропавших без вести в боях за высоту Фаррух во время первой карабахской войны, были зарегистрированы в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Кроме того, согласно данным госкомиссии, в селе Пирлер Ходжалинского района, расположенном близ высоты Фаррух, пропали без вести 46 человек, а в селе Алиагалы Агдамского района -11 азербайджанских военнослужащих.
«Учитывая возможность наличия массовых захоронений на высоте Фаррух и вокруг нее, поиск и соответствующие мероприятия по эксгумации планируется провести в этом районе командой экспертов. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по этому вопросу», - говорится в заявлении.
Список азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух во время первой карабахской войны:
1. Абдуллаев Алибала Тейюб оглу (27.02.1972), пропал без вести 19.09.1992
2. Агаев Арзу Назир оглу (16.12.1973), пропал без вести 24.01.1993
3. Аллахвердиев Баба Мусеиб оглу (13.11.1971), пропал без вести 28.10.1992
4. Аллахвердиев Ахмед Энвер оглу (30.04.1974), пропал без вести 19.01.1993
5. Багиров Баледдин Юсиф оглу (19.11.1972), пропал без вести 18.09.1992
6. Басеншпилер Михаил Арифович (04.02.1963), пропал без вести 19.09.1992
7. Бахышов Халил Салман оглу (01.07.1965), пропал без вести 28.09.1992
8. Бадирханов Мехман Ахмед оглу (27.02.1957), пропал без вести 19.09.1992
9. Бехбудов Али Дурмушали оглу (01.06.1971), пропал без вести 19.09.1992
10. Джабраилов Ильхам Ибрагим оглу (17.01.1973), пропал без вести 19.09.1992
11. Джафаров Мехман Абдулрахман оглу (28.01.1968), пропал без вести 20.01.1993
12. Джафаров Санан Вели оглу (05.08.1972), пропал без вести 25.01.1993
13. Дадашов Ильхам Адил оглу (19.06.1973), пропал без вести 19.09.1992
14. Эминов Мехман Бахрам оглу (01.03.1974), пропал без вести 25.01.1993
15. Эйвазов Масуд Эйнулла оглу (08.12.1972), пропал без вести 19.09.1992
16. Ахмедов Фаиз Махмуд оглу (15.10.1956), пропал без вести 20.01.1993
17. Алимамедов Вахид Забишах оглу (07.11.1971), пропал без вести 13.11.1992
18. Алиев Гидаят Кямал оглу (01.02.1973), пропал без вести 27.10.1992
19. Алиев Ильгар Гидаят оглу (01.12.1972), пропал без вести 24.01.1993
20. Амирасланов Бахтияр Джахид оглу (11.09.1971), пропал без вести 29.10.1992
21. Аскеров Бахтияр Агабала оглу (25.01.1973), пропал без вести 19.09.1992
22. Азизов Парвиз Байрамгулу оглу (18.12.1969), пропал без вести 28.10.1992
23. Фарзалиев Видади Молут оглу (01.06.1962), пропал без вести 25.01.1993
24. Габибов Эльнур Паша оглу (21.12.1973), пропал без вести 26.01.1993
25. Гасанов Эльданиз Ильяс оглу (17.12.1969), пропал без вести 01.01.1993
26. Гусейнов Джасарет Биннет оглу (01.11.1973), пропал без вести 27.10.1992
27. Гусейнов Гусейн Ахмед оглу (21.06.1935), пропал без вести 19.01.1993
28. Гусейнов Вугар Джаваншир оглу (31.05.1973), пропал без вести 19.09.1992
29. Гусейнов Вугар Таир оглу (09.07.1973), пропал без вести 25.01.1993
30. Гусейнов Хагани Салех оглу (10.06.1970), пропал без вести 28.10.1992
31. Ибадов Маариф Мехиш оглу (18.05.1971), пропал без вести 29.09.1992
32. Ибрагимов Керем Гумбат оглу (05.05.1972), пропал без вести 28.10.1992
33. Исмаилов Таир Иса оглу (19.01.1965), пропал без вести 30.10.1992
34. Исрафилли Гасан Гусейн оглу (05.03.1958), пропал без вести 18.06.1992
35. Керимов Халеддин Тельман оглу (09.11.1968), пропал без вести 27.10.1992
36. Гахраманов Видади Ислам оглу (30.03.1971), пропал без вести 19.01.1993
37. Гахраманов Гахраман Сулейман оглу (05.03.1973), пропал без вести 30.09.1992
38. Губадов Вугар Хиджран оглу (07.02.1973), пропал без вести 19.09.1992
39. Гурбанов Натиг Мирзали оглу (16.02.1970), пропал без вести 30.10.1992
40. Гурбанов Расим Фикрет оглу (19.12.1972), пропал без вести 28.10.1992
41. Гурбанов Шабан Гулу оглу (08.11.1972), пропал без вести 28.10.1992
42. Мамедов Эльман Нураддин оглу (25.08.1970), пропал без вести 11.02.1993
43. Мамедов Фаиз Керим оглу (14.09.1971), пропал без вести 29.10.1992
44. Мамедов Ильгар Нуру оглу (01.07.1961), пропал без вести 26.01.1993
45. Мамедов Ильгар Ширзал оглу (08.09.1971), пропал без вести 19.09.1992
46. Мамедов Мехман Тофик оглу (15.04.1972), пропал без вести 19.09.1992
47. Мамедов Парвиз Ашралы оглу (04.05.1973), пропал без вести 27.10.1992
48. Мансимов Рустам Исрафил оглу (01.07.1970), пропал без вести 28.10.1992
49. Мирзоев Араз Сейфеддин оглу (28.07.1973), пропал без вести 25.01.1993
50. Мухтаров Айдын Шабан оглу (29.05.1974), пропал без вести 24.01.1993
51. Намазов Пахливан Эльман оглу (29.12.1969), пропал без вести 19.01.1993
52. Намазов Эльчин Махмуд оглу (13.09.1962), пропал без вести 30.10.1992
53. Нюнечкин Владимир Анатольевич (03.02.1961), пропал без вести 28.10.1992
54. Оруджев Кямран Ниятулла оглу (27.01.1974), пропал без вести 19.09.1992
55. Омаров Низамеддин Меджид оглу (09.10.1974), пропал без вести 21.01.1993
56. Салманов Сахиб Салман оглу (16.04.1973), пропал без вести 28.10.1992
57. Самедов Гумбат Ахад оглу (04.12.1966), пропал без вести 13.06.1992
58. Сванидзе Мухаммед Фазли оглу (18.04.1974), пропал без вести 22.01.1993
59. Ширинов Захид Асадулла оглу (31.08.1971), пропал без вести 20.09.1992
60. Тарвердипур Эльшад Гусейн оглу (18.03.1971), пропал без вести 28.10.1992
61. Тасаллиев Агиль Беюкага оглу (02.02.1973), пропал без вести 25.01.1993
62. Зейналов Бадал Бабасы оглу (19.11.1973), пропал без вести 25.01.1993.