Госкомиссия опубликовала имена азербайджанцев, пропавших без вести на высоте Фаррух

«На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по определению мест захоронения и эксгумации останков азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой карабахской войны». Об этом говорится в заявлении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Ранее стало известно, что в ходе очередных работ 28 марта на высоте Фаррух (Ходжалинский район) были обнаружены останки, принадлежащие нескольким людям.

«Учитывая, что во время первой карабахской войны за данную высоту шли тяжелые бои и она была оккупирована армянскими вооруженными формированиями, предполагается, что найденные останки принадлежат погибшим азербайджанским военным. Найденные останки будут отправлены на соответствующую экспертизу», - отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что имена и фамилии 62 человек, пропавших без вести в боях за высоту Фаррух во время первой карабахской войны, были зарегистрированы в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Кроме того, согласно данным госкомиссии, в селе Пирлер Ходжалинского района, расположенном близ высоты Фаррух, пропали без вести 46 человек, а в селе Алиагалы Агдамского района -11 азербайджанских военнослужащих.

«Учитывая возможность наличия массовых захоронений на высоте Фаррух и вокруг нее, поиск и соответствующие мероприятия по эксгумации планируется провести в этом районе командой экспертов. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по этому вопросу», - говорится в заявлении.

Список азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на высоте Фаррух во время первой карабахской войны:

1. Абдуллаев Алибала Тейюб оглу (27.02.1972), пропал без вести 19.09.1992

2. Агаев Арзу Назир оглу (16.12.1973), пропал без вести 24.01.1993

3. Аллахвердиев Баба Мусеиб оглу (13.11.1971), пропал без вести 28.10.1992

4. Аллахвердиев Ахмед Энвер оглу (30.04.1974), пропал без вести 19.01.1993

5. Багиров Баледдин Юсиф оглу (19.11.1972), пропал без вести 18.09.1992

6. Басеншпилер Михаил Арифович (04.02.1963), пропал без вести 19.09.1992

7. Бахышов Халил Салман оглу (01.07.1965), пропал без вести 28.09.1992

8. Бадирханов Мехман Ахмед оглу (27.02.1957), пропал без вести 19.09.1992

9. Бехбудов Али Дурмушали оглу (01.06.1971), пропал без вести 19.09.1992

10. Джабраилов Ильхам Ибрагим оглу (17.01.1973), пропал без вести 19.09.1992

11. Джафаров Мехман Абдулрахман оглу (28.01.1968), пропал без вести 20.01.1993

12. Джафаров Санан Вели оглу (05.08.1972), пропал без вести 25.01.1993

13. Дадашов Ильхам Адил оглу (19.06.1973), пропал без вести 19.09.1992

14. Эминов Мехман Бахрам оглу (01.03.1974), пропал без вести 25.01.1993

15. Эйвазов Масуд Эйнулла оглу (08.12.1972), пропал без вести 19.09.1992

16. Ахмедов Фаиз Махмуд оглу (15.10.1956), пропал без вести 20.01.1993

17. Алимамедов Вахид Забишах оглу (07.11.1971), пропал без вести 13.11.1992

18. Алиев Гидаят Кямал оглу (01.02.1973), пропал без вести 27.10.1992

19. Алиев Ильгар Гидаят оглу (01.12.1972), пропал без вести 24.01.1993

20. Амирасланов Бахтияр Джахид оглу (11.09.1971), пропал без вести 29.10.1992

21. Аскеров Бахтияр Агабала оглу (25.01.1973), пропал без вести 19.09.1992

22. Азизов Парвиз Байрамгулу оглу (18.12.1969), пропал без вести 28.10.1992

23. Фарзалиев Видади Молут оглу (01.06.1962), пропал без вести 25.01.1993

24. Габибов Эльнур Паша оглу (21.12.1973), пропал без вести 26.01.1993

25. Гасанов Эльданиз Ильяс оглу (17.12.1969), пропал без вести 01.01.1993

26. Гусейнов Джасарет Биннет оглу (01.11.1973), пропал без вести 27.10.1992

27. Гусейнов Гусейн Ахмед оглу (21.06.1935), пропал без вести 19.01.1993

28. Гусейнов Вугар Джаваншир оглу (31.05.1973), пропал без вести 19.09.1992

29. Гусейнов Вугар Таир оглу (09.07.1973), пропал без вести 25.01.1993

30. Гусейнов Хагани Салех оглу (10.06.1970), пропал без вести 28.10.1992

31. Ибадов Маариф Мехиш оглу (18.05.1971), пропал без вести 29.09.1992

32. Ибрагимов Керем Гумбат оглу (05.05.1972), пропал без вести 28.10.1992

33. Исмаилов Таир Иса оглу (19.01.1965), пропал без вести 30.10.1992

34. Исрафилли Гасан Гусейн оглу (05.03.1958), пропал без вести 18.06.1992

35. Керимов Халеддин Тельман оглу (09.11.1968), пропал без вести 27.10.1992

36. Гахраманов Видади Ислам оглу (30.03.1971), пропал без вести 19.01.1993

37. Гахраманов Гахраман Сулейман оглу (05.03.1973), пропал без вести 30.09.1992

38. Губадов Вугар Хиджран оглу (07.02.1973), пропал без вести 19.09.1992

39. Гурбанов Натиг Мирзали оглу (16.02.1970), пропал без вести 30.10.1992

40. Гурбанов Расим Фикрет оглу (19.12.1972), пропал без вести 28.10.1992

41. Гурбанов Шабан Гулу оглу (08.11.1972), пропал без вести 28.10.1992

42. Мамедов Эльман Нураддин оглу (25.08.1970), пропал без вести 11.02.1993

43. Мамедов Фаиз Керим оглу (14.09.1971), пропал без вести 29.10.1992

44. Мамедов Ильгар Нуру оглу (01.07.1961), пропал без вести 26.01.1993

45. Мамедов Ильгар Ширзал оглу (08.09.1971), пропал без вести 19.09.1992

46. Мамедов Мехман Тофик оглу (15.04.1972), пропал без вести 19.09.1992

47. Мамедов Парвиз Ашралы оглу (04.05.1973), пропал без вести 27.10.1992

48. Мансимов Рустам Исрафил оглу (01.07.1970), пропал без вести 28.10.1992

49. Мирзоев Араз Сейфеддин оглу (28.07.1973), пропал без вести 25.01.1993

50. Мухтаров Айдын Шабан оглу (29.05.1974), пропал без вести 24.01.1993

51. Намазов Пахливан Эльман оглу (29.12.1969), пропал без вести 19.01.1993

52. Намазов Эльчин Махмуд оглу (13.09.1962), пропал без вести 30.10.1992

53. Нюнечкин Владимир Анатольевич (03.02.1961), пропал без вести 28.10.1992

54. Оруджев Кямран Ниятулла оглу (27.01.1974), пропал без вести 19.09.1992

55. Омаров Низамеддин Меджид оглу (09.10.1974), пропал без вести 21.01.1993

56. Салманов Сахиб Салман оглу (16.04.1973), пропал без вести 28.10.1992

57. Самедов Гумбат Ахад оглу (04.12.1966), пропал без вести 13.06.1992

58. Сванидзе Мухаммед Фазли оглу (18.04.1974), пропал без вести 22.01.1993

59. Ширинов Захид Асадулла оглу (31.08.1971), пропал без вести 20.09.1992

60. Тарвердипур Эльшад Гусейн оглу (18.03.1971), пропал без вести 28.10.1992

61. Тасаллиев Агиль Беюкага оглу (02.02.1973), пропал без вести 25.01.1993

62. Зейналов Бадал Бабасы оглу (19.11.1973), пропал без вести 25.01.1993.