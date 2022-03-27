Разведка Украины: солдаты из Южной Осетии отказались воевать за Россию

В России продолжается массовые отказы военнослужащих от участия в войне против Украины. Об этом заявило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины со ссылкой на данные украинской разведки, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению управления, опубликованному в Facebook, "несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ и задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины".

По данным разведки, 29 марта военнослужащих переместили на военный полигон "Кузьминский" в Ростовской области, где с ними провел беседу заместитель командующего 58-й армии по военно-политической работе, однако его призывы к продолжению выполнения поставленных задач успеха не имели.

"Также 29.03.2022 от участия в боевых действиях на территории Украины отказалось более половины личного состава одной из рот 18-й мотострелковой дивизии (м.д. Гусев, Советск Калининградской области) 11-го армейского корпуса Береговых войск Западного военного округа ВС РФ, передовые позиции которого находятся районе г. Изюм Харьковской области Украины", - отмечается в сообщении.