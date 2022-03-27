В Анкаре анонсируют визит Путина в Турцию

Отвечая на вопрос, «реально ли посещение вами или президентом Эрдоганом Киева или Москвы», Чавушоглу ответил: «В Киев – сложно. Ранее премьер-министры некоторых стран добирались туда на поезде 10 часов. Вдобавок, если посетить с официальным визитом Москву, то нужно ехать и в Киев. В свою очередь, мы ожидаем визит Владимира Путина в Турцию для участия в заседании высшего уровня», - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

«Мы ожидаем визита Владимира Путина в Турцию для участия в заседании высшего уровня». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

Говоря о встрече на уровне глав МИД Украины и России, Чавушоглу отметил, что «Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров сообщили, что готовы к встрече. В ближайшие неделю-две может состояться встреча как минимум на уровне глав МИД Украины и России». По его словам, Анкара прилагает активные усилия для того, чтобы встреча глав дипломатий по Украине состоялась.

«Точную дату встречи пока согласовать не удалось. Российская и украинская стороны сообщили, что она может состояться в ближайшие две недели», - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что встреча делегаций, состоявшаяся ранее в Стамбуле, была организована по инициативе турецкой стороны.

«Мы им сказали: вы общаетесь по видеосвязи. Нужно встретиться и поговорить». Украина хотела встречу в Турции. Затем Владимир Путин позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану и сказал, что отправит свою делегацию в Стамбул. Будет еще встреча глав МИД, а затем и президенты обеих стран», - заявил Чавушоглу.