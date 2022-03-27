Чавушоглу: Турция не видит реализации решений стамбульской встречи

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не видит реализации решений стамбульской встречи делегаций Украины и России.

Тем не менее, по его словам, некоторые вопросы вообще больше не поднимаются на переговорах.

«Дискуссий о русском языке нет. Такие вопросы, как демилитаризация, сейчас обсуждаются относительно меньше. Каким будет статус регионов Крым и Донбасс? Принимать решение будут лидеры», - отметил Чавушоглу.