«В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали противника на территории всей Черниговской области. Российские войска перемещаются – перегруппируются или отступают». Об этом заявил глава военной администрации области (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram.

«В течение последних суток ВСУ беспощадно уничтожали противника на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Российские войска продолжают нести большие потери. Они деморализованы. Происходит их перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск – я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят. Но это не дает нам никакого шанса расслабиться. Мы должны быть в тонусе. Мы должны все работать.

Как только мы отгоним россиян от нашего города, полноценная жизнедеятельность города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю», - написал Чаус.