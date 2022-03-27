Европейский банк прогнозирует обвал экономики России и Украины

В текущем году экономика России вследствие войны в Украине сократится на 10 процентов, сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в прогнозе, обнародованном в четверг, 31 марта, передает Deutsche Welle.

Для Украины прогнозируется обвал ВВП на уровне 20 процентов. Вооруженное вторжение РФ в Украину, начавшееся пять недель назад, вызвало "самый крупный шок в сфере снабжения за последние 50 лет", указывается в документе.

До начала войны ЕБРР прогнозировал рост экономики в России в 2022 году на уровне трех процентов, в Украине - на уровне 3,5 процента. В своем прогнозе ЕБРР в то же время отмечает, что в ближайшие месяцы, стороны конфликта, по всей видимости, договорятся о прекращении огня и что вскоре после этого "начнут прилагаться масштабные усилия с целью восстановления экономики Украины".

При таком сценарии банк ожидает рост экономики Украины уже в следующем году в объеме 23 процента, в то же время прирост российской экономики из-за западных санкций, которые предположительно останутся в силе, вероятно, останется на нуле.