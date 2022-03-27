Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой области Минобороны РФ
Российские вооруженные силы за сутки заняли еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило шесть километров", — цитирует генерал-майора РИА Новости.