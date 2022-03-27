На Донбассе Вооруженные силы Украины вчера накрыли огнем огромное скопление российской техники и штаб кадыровцев. Об этом достижении ВСУ в эфире телемарафона "UA Разом" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он сообщил, что в восточных регионах украинские бойцы дают достойный отпор противнику и прекрасно «ведут огонь в ответ».

Вчера на Донбассе ВСУ накрыли артиллерией огромное скопление техники размером в несколько десятков единиц и штаб кадыровцев. Количество потерь противника в результате этой атаки Гайдай не озвучил.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что сейчас четко наблюдается перебрасывание техники россиянами в восточные регионы Украины. А пока длится передислокация, россияне более активно обстреливают мирные поселения. По словам Гайдая, на Донбассе работают авиация, артиллерия и минометы, применяются тяжелые калибры. Населенные пункты обстреливаются «из всего, что есть».