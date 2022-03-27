Офис Зеленского недоволен санкциями Запада

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал недовольство тем, как действуют введенные Западом против России экономические ограничения, признав, что у Украины нет времени ждать их эффекта, передает телеканал «Украина 24».

«Есть санкции, которые работают вдолгую – а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, красиво выглядят, но они совсем не работают", - сказал Ермак.