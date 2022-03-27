Южная и Северная Осетия могут объединиться в составе России

«Южная Осетия в случае вхождения в состав России может объединиться с другим российским регионом — Северной Осетией». Об этом заявил президент непризнанной республики Анатолий Бибилов, передает «Россия 24».

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия - Алания и Южная Осетия - Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, там, внутри, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов», - сказал он.

Бибилов назвал объединение двух регионов «необходимым» шагом, но уточнил, что «Южная Осетия может войти в состав России только как отдельный субъект».