На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Сабунчинском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия немедленно была вызвана оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС. После эвакуации людей на безопасное расстояние и временного ограничения доступа на территорию сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены годные к боевому применению ручная граната РГД-5, запал УЗРГМ-2 со взрывателем, 95 патронов разного калибра, 1 магазин к автомату и 1 штык-нож.

В сообшении отмечается, что боеприпасы были вывезены из района для утилизации специалистами оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.