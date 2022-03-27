Подразделения Национальной гвардии Украины на Киевском направлении за прошедшие сутки нанесли огневое поражение по позициям в районах сосредоточения российских войск, сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"На Киевском направлении наши артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня, несколько десятков бронетанковой и автомобильной техники россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гвардейцы с первых дней вторжения России в Украину активно участвуют в обороне Киева на всех направлениях.