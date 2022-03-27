«Газпром» может оставить Европу без газа

Российская компания «Газпром» работает над сценарием полной остановки поставок газа «недружественным странам», то есть Евросоюзу, и оценивает последствия такого шага, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Оплата поставок по долгосрочным контрактам «Газпрома» в марте должна быть проведена 1 апреля, отмечает издание.

Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию «Ъ», но заявил журналистам, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта: «Оплата и поставки — это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)».