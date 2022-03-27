Россия резко увеличила поставки сахара из Азербайджана

В январе этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 2 тысячи 788,15 тонны сахара на сумму 1,88 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в стоимостном выражении увеличился на 24%, в количественном – снизился на 9,1%.

Азербайджан продал Туркменистану 2 тысячи 562,5 тонны сахара на сумму 1,64 млн долларов, России - 224,31 тонны на сумму 239,38 тысячи долларов, Израилю -1,34 тысячи тонн на сумму 1,7 тысячи долларов.