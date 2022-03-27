Переговоры Парвиза Шахбазова в Берлине

В рамках конференции «Берлинский диалог по энергетическому переходу» министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с советником по экономическим вопросам федерального канцлера ФРГ, государственным секретарем Йоргом Кукиесом.

На встрече были обсуждены вопросы глобальной энергетической повестки дня, расширение Южного газового коридора, превращение Азербайджана в европейского поставщика «зеленой энергии» и возможности развития двустороннего энергетического сотрудничества.

Было отмечено, что Азербайджан, долгие годы являвшийся поставщиком нефти, стал поставщиком газа в страны Европы по Южному газовому коридору - одному из крупнейших проектов ХХI века, и расширение этого коридора требует решения ряда необходимых вопросов на основе многостороннего сотрудничества.

Также было отмечено, что в настоящее время у Азербайджана есть планы по другому направлению - экспорту возобновляемой энергии в Европу. Министр Парвиз Шахбазов сказал, что к 2036 году страна намерена реализовать 7,2 ГВт богатого ветроэнергетического потенциала Каспийского моря. «С помощью новых передающих линий, таких как черноморская подводная линия электропередач, мы сможем экспортировать «зеленую энергию», которая будет поступать в Европу. В то же время рассматривается и экспорт водородной смеси, оба эти вопроса являются реальными возможностями», - сказал министр.