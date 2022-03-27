В Красноярске полиция задержала журналистку Марию Антюшеву, обвинив ее в «дискредитации вооруженных сил РФ». Сама журналистка считает это местью за то, что накануне она пришла на пресс-конференцию МВД края в одежде желто-голубого цвета, чтобы поддержать Украину, а позже выложила в фейсбук свое фото в цветах флага страны. Об этом пишет «Сибирь. Реалии».

«В полицию меня везли сразу два майора МВД. Я считаю это успех. Вменяют дискредитацию ВС РФ», - сообщила Антюшева.

В материалах дела перечисляется несколько публикаций Антюшевой в инстаграме и ВКонтакте, в том числе с цифрами из отчета уполномоченных по правам человека «ДНР» и «ЛНР», согласно которым с 2014 года количество жертв «вооруженной агрессии со стороны Украины» ежегодно снижалось, из чего автор публикации сделал вывод, что конфликт стихал, а не «разгорался».