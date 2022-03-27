Чавушоглу о встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Армении

«Предложение о встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Армении остается в силе». Об этом в интервью телеканалу A Haber сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, провести трехстороннюю встречу в рамках Дипломатического форума в Анталье не удалось.

«Армения изолировала себя своим поведением от Турции и Азербайджана. Невозможно все нормализовать за один день. Работа в этом направлении продолжается. Предложение о трехсторонней встрече остается в силе, и Баку не против», - подчеркнул турецкий министр.