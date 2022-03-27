В Грузии отреагировали на планы Южной Осетии

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России, заявил грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани.

«Конечно, для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована. У оккупации территорий есть не только политическая, но и правовая оценка. Правовой оценкой является решение Страсбургского суда о том, что там идет процесс оккупации. В условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы. Тем более что сотни тысяч наших сограждан изгнаны из собственных домов, в результате этнической чистки им не дается право вернуться в собственные дома. У нас очень сильная поддержка международного сообщества и наших друзей», – сказал Залкалиани на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, сообщает «Эхо Кавказа».

Залкалиани добавил, что Грузия не раз подтверждала приверженность мирной политике и принципу неприменению силы.