США и Евросоюз обсудили новые санкции против России и Беларуси

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании введение дополнительных санкций против России и Беларуси с целью их международной изоляции, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Отмечается, что в беседе участвовали генеральные секретари МИД Франции, Италии, ФРГ и заместитель министра иностранных дел Британии. "Группа обсудила дальнейшие меры по привлечению России и Беларуси к ответственности за эту войну, начатую по их желанию, а также необходимость того, чтобы все страны, включая КНР, воздерживались от оказания материальной поддержки России", - цитирует Прайса "Голос Америки".

Стороны также подчеркнули "ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Украине" и обсудили последствия военного конфликта "для глобальной продовольственной безопасности". При этом они договорились продолжать скоординированные усилия с целью изолировать Россию на мировой арене.