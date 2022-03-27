Великобритания расширила санкционный список и добавила туда новых россиян, передает ТАСС.

Отмечается, что Лондон дополнил список начальником Национального центра управления обороной России генерал-полковником Михаилом Мизинцевом. Также под ограничения попал известный телеведущий Сергей Брилев, являющийся гражданином Великобритании. Лондон ввел санкции и против медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об уходе Брилева с ВГТРК, однако сам телеведущий отрицал все слухи.