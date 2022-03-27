Россия не отводит войска от Киева

"Мы считаем, что они поменяли стратегию и планы. Но это, к сожалению, не означает остановки войны. Я могу сказать, что ситуация остается достаточно тяжелой. Особенно я хочу остановиться на гуманитарной ситуации – все очень плохо", – сказал Ермак.

Украина не видит реального подтверждения заявлений России об отводе войск по отдельным направлениям фронта. Об этом в интервью CNN заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что в катастрофической ситуации находится Мариуполь, где люди умирают без еды и воды, а россияне не разрешают им покинуть город.

В то же время, по информации Пентагона, Россия передислоцировала менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые силы отошли к Беларуси.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Киев по-прежнему подвергается авиационным и наземным ударам.

"Часть этих войск, по нашим оценкам, перемещается в Беларусь. Мы не имеем для вас точного количества, но это наши предварительные оценки. Если россияне серьезно относятся к деэскалации, потому что это их претензия, то они должны отправить их домой, но они этого не делают, по крайней мере пока", - заявил он.

Напомним, что 29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.