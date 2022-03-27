В Кремле заявили, что не принимают никаких мер по заявлению Южной Осетии

В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о планах референдума по присоединению к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее лидер южноосетинских сепаратистов Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России.