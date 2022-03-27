В Нахчыване обрушилась школа: есть погибшие

В поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана обрушилась средняя школа №3. АПА передает, что инцидент произошел, когда в школе велись строительные работы. Сообщается о погибших и раненых в результате инцидента.

В приемном отделении центральной больницы Нахчывана сообщили агентству, что в больницу доставлены тела трех погибших, а также один раненый. Он помещен в реанимацию. Отмечается, что погибшие - рабочие, которые вели строительные работы.

Министерство образования распространило заявление в связи с обрушением здания школы. В заявление отмечается, что распространенная в СМИ информация о многочисленных погибших, раненых среди учащихся и преподавательского состава школы не соответствуют действительности: "Со ссылкой на соответствующие структуры сообщаем, что в связи с ремонтно-строительными работами, проводимыми в данной школе, с 1 марта 2022 года контингент учащихся школы продолжает обучение в полной средней школе №1 поселка Нехрам. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по данному вопросу".