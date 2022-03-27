Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления на восток Украины Генштаб ВСУ
Россия осуществляет перегруппировку части войск для наступления на восток Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Россияне принимают меры по перегруппировке и формированию группировок Вооруженных сил РФ с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники противника с территории Беларуси на территорию России железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.