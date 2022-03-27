Кремль о «дезинформировании» Путина по «спецоперации» в Украине

Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне не имеют представления о том, что реально происходит в Кремле, это может привести к плохим последствиям и ошибочным решениям со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызывает нашу обеспокоенность. Получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле. Они не понимают президента Путина. Они не понимают механизм принятия решений. Они не понимают стиля нашей работы. Не просто жаль. Это вызывает обеспокоенность. Потому что такое полное непонимание как раз приводит к ошибочным решениям, опрометчивым решениям, которые имеют очень плохие последствия», - цитирует Пескова Interfax.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что, по сведениям разведки, окружение Путина боится говорить ему правду и дезинформирует президента о ходе боевых действий и экономическом ущербе, который наносят санкции.