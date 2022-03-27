Эрдоган: я намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

«Я считаю, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле дали значительный импульс мирному процессу. Решение России существенно сократить свои военные действия в Киеве и Чернобыле - действительно важный шаг. Точно так же заявление глав государств о том, что они могут провести встречу после согласования соглашения, свидетельствует о важности данного шага». Об этом в интервью журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я лично выражу благодарность обоим лидерам от имени турецкого народа. Наша цель – ваша встреча. Турция готова организовать встречу Путина и Зеленского, но в то же время важно объявить временное перемирие», - подчеркнул Эрдоган.