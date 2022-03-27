Италия будет платить за газ в евро и долларах: «Конвертирование в рубли - внутреннее дело России»

Премьер Италии Марио Драги утверждает, что платежи за газ будут осуществляться в евро и долларах, а конвертирование их в рубли - внутреннее дело России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, сообщив подробности состоявшегося накануне телефонного разговора с Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос оплаты энергетических поставок.

"Я передаю вам, что сказал президент [России Владимир] Путин. Он сказал, что по действующим контрактам платежи будут продолжаться в евро и долларах со стороны компаний. Насколько я понял, но я могу ошибаться, конвертирование в рубли - это внутреннее дело России", - цитирует Драги ТАСС.