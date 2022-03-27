Шуша объявлена «Культурной столицей тюркского мира»
Город Шуша объявлен «Культурной столицей тюркского мира» 2023 года.
Решение об этом было принято на заседании Постоянного совета TÜRKSOY в турецком городе Бурса.
Город Шуша объявлен «Культурной столицей тюркского мира» 2023 года.
Решение об этом было принято на заседании Постоянного совета TÜRKSOY в турецком городе Бурса.
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