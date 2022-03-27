Эрдоган о последних событиях в Карабахе: Азербайджан ничего не нарушал. Это был оборонительный ответ

«Действия Азербайджана полностью соответствуют принципам Трехстороннего соглашения. Поэтому нарушений со стороны Азербайджана нет. Поскольку здесь речь идет о нападении на Азербайджан, это был оборонительный ответ». Об этом журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя последние события в Карабахе.

Турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент главным условием является полный вывод армянских вооруженных сил с международно признанной территории Азербайджана.