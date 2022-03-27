Зеленский: война в Украине становится рутиной для мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Украине становится для мира рутиной. Об этом он сказал выступая в парламенте Нидерландов.

"36 дней. Именно столько наше государство и наш народ один на один против армии, которую назвали сильнейшей в мире. Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную. Как бы страшно это ни звучало, но люди уже начинают привыкать", - цитирует Зеленского Корреспондент.net.

По его словам, люди "уже начинают адаптироваться и пропускать через себя все, что слышат о войне, к бомбардировкам, к обновленным спискам погибших": "Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту".

"Мы сейчас находимся в таком моменте, когда мир должен действовать еще быстрее, чем в первый месяц войны. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.