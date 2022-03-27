Индия и Россия, вероятно, завершили работу над созданием альтернативной платформы передачи межбанковских сообщений в качестве замены SWIFT, предполагает индийская газета Economic Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, новую платежную систему, скорее всего, установят в штаб-квартирах как Резервного банка Индии, так и ВЭБ. Ожидается, что она заработает в течение недели и сможет обеспечить «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях», сообщает РИА Новости.

Тем временем Reuters указывает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США предупредили Индию о «большом риске» в случае значительного увеличения импорта российской нефти на фоне подготовки Вашингтона к усилению санкций против РФ. Утверждается, что Индия разрабатывает механизм торговых расчетов с Россией, в том числе посредством оплаты в рупиях.